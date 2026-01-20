ارتفاع صاروخي في أسعار الذهب وخبير يحذر: اشترِ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 07:22 مساءً - تشهد أسعار الذهب في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة شملت كافة الأعيرة، سواء في قطع المشغولات أو السبائك، مما أثار قلق الكثيرين من المستثمرين والراغبين في الاقتناء.

يطرح الكثيرون تساؤلات حول اللحظة الأمثل للشراء لتفادي الخسارة أو الاستفادة القصوى من الاستثمار في هذا المعدن الثمين.

أكد إيهاب وصفي خبير بارز في سوق الذهب ورئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية أن الاتجاه العام للأسعار يميل نحو الارتفاع المتواصل في الشهور القادمة، ونصح بشدة بالشراء في أقرب فرصة ممكنة.

شدد الخبير على أن الذهب بغض النظر عن لونه يمثل خياراً آمناً، مشيراً إلى أن الفرق الوحيد بين الذهب الأصفر والأبيض يكمن في التصميمات والأشكال وليس في القيمة السعرية الأساسي.

بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، اقترح شراء كميات معقولة من "الشبكة" دون إرهاق الميزانية، موضحاً أن المصانع حالياً تقدم تصاميم أنيقة وعصرية بعيار 14 وعيار 18 بأسعار مناسبة نسبياً، وهنا حث الجميع على عدم التأجيل، محذراً من أن التأخر قد يعني دفع مبالغ أعلى بكثير في الأيام والأسابيع المقبلة.