حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة إقبالًا متزايدًا من المواطنين للاطلاع على أسعار السمك اليوم الخميس 16 أبريل 2026 في الأسواق المصرية، وعلى رأسها السمك البلطي والجمبري، تزامنًا مع التغيرات المستمرة في الأسواق المحلية.

أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق المصرية

سجلت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية تفاوتًا ملحوظًا، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر الجمبري الوسط نحو 467.16 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر الجمبري الجامبو حوالي 679.56 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الماكريل المجمد لـ 135.08 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر المكرونة السويسي 145.32 جنيهًا للكيلو.

بينما وصل سعر السردين المجمد إلى 110.20 جنيهًا للكيلو.

فيما وصل سعر سمك الشعور لـ 197.37 جنيهًا للكيلو.

أيضًا وصل سعر الحدادي لنحو 90.83 جنيهًا للكيلو.

سعر المرجان المتوسط سجل 123.23 جنيهًا للكيلو.

أيضًا بلغ سعر الكابوريا 191.84 جنيهًا للكيلو.

بينما وصل أيضًا سعر السبيط إلى 475.23 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي اليوم

جاءت أسعار السمك اليوم بمختلف أنواعه، على النحو التالي: