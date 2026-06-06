مجاناً على المفتوحة..القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد جورجيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - يواصل منتخب البحرين برنامجه الإعدادي من خلال مواجهة ودية تجمعه بمنتخب جورجيا، في لقاء يأتي ضمن سلسلة المباريات التي يسعى من خلالها المنتخب إلى رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواعيد الرسمية المقبلة، ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من هذه المباراة، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو من خلال منح الفرصة لبعض العناصر لإثبات قدراتها أمام منافس يتمتع بالقوة والسرعة.

موعد مباراة البحرين وجورجيا

يستضيف استاد ميخائيل ميسخي في مدينة تبليسي أحداث مباراة البحرين وجورجيا الودية التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت البحرين، حيث ينتظر أن تشهد المواجهة تنافسًا قويًا بين الطرفين رغم طابعها الودي.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد جورجيا

أعلنت قناة البحرين الرياضية نقل المباراة مباشرة للجماهير لتكون النافذة الرئيسية لمتابعة هذه المواجهة التحضيرية، كما تخصص القناة تغطية مستمرة لمتابعة استعدادات المنتخب الوطني وأبرز الأحداث المرتبطة بالمباراة.