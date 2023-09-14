- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات روسيا النفطية تتجاوز 17 مليار دولار في أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - وكالات _ ارتفعت قيمة صادرات روسيا من النفط في أغسطس بدعم من خفض المعروض من قبل المنتجين الرئيسيين.
ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية جمعت موسكو 17.1 مليار دولار من صادرات الخام الشهر الماضي، بما يشكل زيادة بمقدار 1.8 مليار دولار من مستويات يوليو.
وتزامن مع زيادة قيمة الصادرات ارتفاع سعر النفط قرب أعلى مستوى في 10 أشهر.
وأعلنت كل من السعودية وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صادرات روسيا النفطية تتجاوز 17 مليار دولار في أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.