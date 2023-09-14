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صادرات روسيا النفطية تتجاوز 17 مليار دولار في أغسطس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات روسيا النفطية تتجاوز 17 مليار دولار في أغسطس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 09:12 مساءً - وكالات _ ارتفعت قيمة صادرات روسيا من النفط في أغسطس بدعم من خفض المعروض من قبل المنتجين الرئيسيين.

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ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية جمعت موسكو 17.1 مليار دولار من صادرات الخام الشهر الماضي، بما يشكل زيادة بمقدار 1.8 مليار دولار من مستويات يوليو.

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وتزامن مع زيادة قيمة الصادرات ارتفاع سعر النفط قرب أعلى مستوى في 10 أشهر.

وأعلنت كل من السعودية وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام الجاري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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