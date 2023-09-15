مال وأعمال

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:13 صباحاً - وكالات _ ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس بتأثير من ارتفاع أسعار البنزين.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات شهر يوليو بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة، التي وردت في التقارير السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة.

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وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.

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وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب طلب هذا الأسبوع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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