لوريال مصر تصدر 80% من إنتاج مصنعها بالعاشر من رمضان لنحو 13…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 07:12 مساءً - شريف ناصر _ قالت نهلة مختار مدير الاتصالات الخارجية والتواصل والتنمية المستدامة بشركة لوريال مصر ، أن الشركة العالمية استثمرت نحو 1.1 مليار يورو في مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار خلال 2022.

وأكدت خلال جلسة حوارية نظمتها الشركة، اليوم، أن حجم استثمارات مصنع الشركة بمنطقة العاشر من رمضان يصل إلى 100 مليون يورو خلال 10 سنوات.

وأوضحت أن 80% من معدلات إنتاج المصنع المحلي يتم تصديرها لنحو 13 دولة حتى الآن، على أن يتم توجيه نسبة 20% للسوق المحلية، مشيره إلى زيادة عدد المنتجات التي يتم تصنيعها محليا بشكل مستمر.