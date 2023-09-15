نمو الناتج الصناعي الصيني 4.5%  أغسطس الماضي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 09:14 مساءً - سي إن بي سي_ نما الناتج الصناعي في الصين بوتيرة أعلى من التوقعات أغسطس الماضي، في إشارة إلى الدور الإيجابي الذي لعبته موجة إجراءات الدعم الأخيرة في تحقيق الاستقرار للتعافي الاقتصادي المتعثر.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة، ارتفع الإنتاج الصناعي بحوالي 4.5% في أغسطس على أساس سنوي، مقابل زيادة بنسبة 3.7% في يوليو ، ومقارنة بتوقعات زيادة بنسبة 3.9%.

وارتفعت مبيعات التجزئة 4.6% الشهر الماضي في أسرع وتيرة منذ مايو ، ومقابل مستويات 2.5% في يوليو.

وزادت استثمارات الدخل الثابت حوالي 3.2% على أساس سنوي، لكنها مستويات دون التوقعات بحوالي 0.1%، كما أنها وتيرة أقل من توقعات المحللين عند 3.4%.

وسجل معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين مستويات 5.2%، فيما لم تكشف بكين عن بيانات البطالة بين الشباب.

وكانت الصين قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستتوقف عن الكشف على أرقام البطالة بين الشباب من سن 16 إلى 24 عاماً.

وجاءت بيانات اليوم الجمعة أعقاب زيادة الإقراض المصرفي عن المتوقع وتقلص انخفاض الصادرات والواردات بالإضافة إلى تراجع انكماش الأسعار.

كما عادت مبيعات سيارات الركاب في الصين إلى النمو في أغسطس مقارنة بالعام السابق، إذ عززت التخفيضات والإعفاءات الضريبية الأكبر للسيارات الصديقة للبيئة والكهربائية معنويات المستهلكين.