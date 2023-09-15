أرامكو تدخل سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية

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رياض - احمد صلاح - بأول استثمار لأرامكو في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية، توصلت الشركة السعودية لاتفاقية استحواذ كامل على شركة "إسماكس" للتوزيع (إس بي إي) من مجموعة "ساوثرن كروس".

وتخضع الصفقة للشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وحسب "واس"، ستمكن الصفقة من تعزيز إستراتيجية "أرامكو" السعودية الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وسيُسهم ذلك أيضًا في فتح فرص جديدة لتسويق مواد "الفالفولين" للتشحيم بعد استحواذ أرامكو السعودية على شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023.

من جهته، اعتبر رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني، أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة تندرج ضمن إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التجزئة ومواد التشحيم والتجارة.

وأكد القحطاني الحرص على اغتنام الفرص التي تتيحها الشركة، حيث يوفر ذلك مزيدا من أوجه التعاون مع المنظومة التجارية والتصنيعية في "أرامكو" السعودية، إضافة إلى أن هذا الاستحواذ يوفر منصة لإطلاق علامة "أرامكو" السعودية سواءً في تشيلي أو على نطاق أوسع في أمريكا الجنوبية، مما يُسهم في فتح إمكانات كبيرة للاستفادة من أسواق جديدة لمنتجات الشركة، خصوصا وأن "إسماكس" شركة لديها إمكانات نمو، وتدار بشكلٍ جيد في تشيلي حيث تزيد خبرتها على 100 عام.

وأعرب عن ترحيبه بانضمام فريق "إسماكس" المتميّز إلى عائلة أرامكو السعودية إذ نطمح لمواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

وأوضحت "واس" أن "إسماكس" تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، حيث يشمل نطاق أعمالها محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

بأول استثمار لأرامكو في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية، توصلت الشركة السعودية لاتفاقية استحواذ كامل على شركة "إسماكس" للتوزيع (إس بي إي) من مجموعة "ساوثرن كروس".

وتخضع الصفقة للشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وحسب "واس"، ستمكن الصفقة من تعزيز إستراتيجية "أرامكو" السعودية الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وسيُسهم ذلك أيضًا في فتح فرص جديدة لتسويق مواد "الفالفولين" للتشحيم بعد استحواذ أرامكو السعودية على شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023.

من جهته، اعتبر رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني، أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة تندرج ضمن إستراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز حضورها على المستوى العالمي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التجزئة ومواد التشحيم والتجارة.

وأكد القحطاني الحرص على اغتنام الفرص التي تتيحها الشركة، حيث يوفر ذلك مزيدا من أوجه التعاون مع المنظومة التجارية والتصنيعية في "أرامكو" السعودية، إضافة إلى أن هذا الاستحواذ يوفر منصة لإطلاق علامة "أرامكو" السعودية سواءً في تشيلي أو على نطاق أوسع في أمريكا الجنوبية، مما يُسهم في فتح إمكانات كبيرة للاستفادة من أسواق جديدة لمنتجات الشركة، خصوصا وأن "إسماكس" شركة لديها إمكانات نمو، وتدار بشكلٍ جيد في تشيلي حيث تزيد خبرتها على 100 عام.

وأعرب عن ترحيبه بانضمام فريق "إسماكس" المتميّز إلى عائلة أرامكو السعودية إذ نطمح لمواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

وأوضحت "واس" أن "إسماكس" تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، حيث يشمل نطاق أعمالها محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.