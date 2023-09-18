نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يناقش مع غرفة الصناعات الغذائية مقترحات زيادة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:09 مساءً - دوت الخليج – اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع أعضاء غرفة الصناغات الغذائية؛ لمناقشة مقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم للمساهمة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير.

وخلال الاجتماع، عرض أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، رؤيتها بشأن سبل تجاوز التحديات، واستثمار الفرص الواعدة في هذا القطاع لتحقيق المستهدف في إيجاد صناعة وطنية قوية من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية قادرة على تحقيق نمو مستدام للتصنيع المحلي، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030”.

وأوضح الجزايرلي أن تطوير الصناعات الغذائية المحلية يمكن أن يتحقق عبر اتخاذ إجراءات تستهدف دورا أكبر للصناعة الوطنية لمواجهة التداعيات الناتجة عن الازمات العالمية، والاستفادة من تميز القطاع عالميا ووجود فرص للنمو في حجم الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أكد أهمية تحسين مناخ الأعمال والعمل على زيادة جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير حزمة من الامتيازات والحوافز، مع دعم صناعة محلية تعتمد على مدخلات محلية الصنع وتركز على منتجات ذات قيمة مضافة.

تصدير الفراولة والبرتقال

وعرض رئيس غرفة الصناعات الغذائية عناصر تميز قطاع الصناعات الغذائية عالميا، مشيرا إلى أن مصر تشغل المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، والبرتقال، كما تحتل المركز الثاني في تصدير الزيتون المخلل والمُصنع، والمركز الثالث في تصدير البصل المجفف، والمركز الحادي عشر على مستوى العالم في تصدير التمور.

واستعرض أيضا المنتجات التي تتمتع مصر فيها بفرص لنمو صادراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ومن بينها: النباتات الطبية والعطرية، والزيوت العطرية، والتمور، والزيتون المصنع، ومركزات الفاكهة.

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من جانبهم، أكد أعضاء غرفة الصناعات الغذائية خلال الاجتماع، أنهم يلمسون بشكل جاد جهود الدولة الحثيثة لدعم قطاع الصناعة، والحرص على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة، مُستعرضين عدداً من التحديات واقتراحاتهم لحلها.

احتواء التضخم

وأكد الاجتماع ضرورة العمل معا لسرعة احتواء التضخم بقرارات محسوبة، إذ عرض أعضاء الغرفة عددا من هذه القرارات المطلوبة.

كما استعرض الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات غذائية، كما أكد ضرورة زيادة نسبة الزراعات من المحاصيل الزيتية حتى نتوسع في صناعة الزيوت.

خريطة واضحة

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري ترحيبه المستمر بأي مقترحات تسهم في دفع قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سيستكمل اجتماعاته مع باقي الغرف، حتى تكون لدينا خريطة طريق واضحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.