انت الأن تتابع خبر سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 : انهيار كبير شوف كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري قبل قليل في التعاملات اليومية بمحلات التجارية في محافظات الجمهورية، بعد حالة الزيادة التي حدثت أول الأسبوع

سعر كيلو السكر اليوم:

[كميات من السكر]

سعر السكر للمستهلك اليوم

وأكدت بوابة الأسعار المصرية الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أن هناك حالة من اختلاف في أسعار السلع الأساسية حيث تراجع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم بعد قيام وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات من السكر لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023:

[كميات من السكر]

سعر السكر للمستهلك اليوم

وصل سعر السكر للمستهلك اليوم 26.7 جنيها، بانخفاض 1.86 جنيه

سعر طن السكر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 38.58 جنيه ، بمعدل تراجع 91 قرشا

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 22.13 جنيه بمعدل ارتفاع 65 قرشا

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 65.17 جنيه بمعدل تراجع 1.35 قروش

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 26.7 جنيه، بمعدل تراجع 1.86 قرشا

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 23.22 جنيه،بمعدل تراجع 63 قرش

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 47.84 جنيه، بمعدل تراجع 41 قرشا

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 75.32 جنيه، بمعدل زيادة 5.78 جينه

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 107.03 جنيه، بمعدل ارتفاع 15 قرشا

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 201.41 جنيه، بمعدل ارتفاع 10.67 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 22.64 جنيه بمعدل ارتفاع قرشين.

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 63 جنيها جنيه، بمعدل تراجع 5.56 جنيه

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 29.72 جنيه، بمعدل تراجع 1.68 جنيه