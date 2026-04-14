وزير الطاقة الأمريكي: ارتفاع النفط مستمر حتى استئناف الملاحة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:19 صباحاً - _ قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن أسعار النفط مرشحة لبلوغ ذروتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

وأوضح رايت، خلال مشاركته في منتدى «سيمافور» للاقتصاد العالمي في واشنطن، أن الأسعار ستظل تحت ضغط صعودي إلى أن تستأنف حركة السفن بشكل ملموس عبر المضيق، مشيرًا إلى أن أي تحسن في تدفقات الشحن سيكون عاملًا حاسمًا في تهدئة الأسواق.

وأضاف أن أسواق الطاقة ستشهد مزيدًا من الارتفاعات على المدى القصير، قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع تدريجيًا مع عودة الإمدادات واستقرار حركة الملاحة في المنطقة.

