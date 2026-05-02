: تحالف أوبك+ يتفق على رفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في يونيو

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 08:01 مساءً - _ أفاد مصدران مطلعان على توجهات أوبك+، قبيل اجتماع ​التحالف المقرر عقده غدا الأحد، بأن ‌سبع دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف ​برميل يوميا في يونيو حزيران، ​مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات ⁠من منظمة أوبك والتحالف.

وتقترب هذه الزيادة ​من تلك التي أُقرت الشهر الماضي والبالغة ​206 آلاف برميل يوميا، بعد خصم حصة الإمارات التي أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي قرار ​انسحابها اعتبارا من الأول من ​مايو أيار. وأشار أحد المصدرين سابقا إلى أن ‌هذا ⁠القرار يؤكد استمرار أوبك+ في نهجه المعتاد.

ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء السبعة عبر ​الإنترنت غدا ​الأحد.

وتعد ⁠زيادات الإنتاج رمزية إلى حد كبير في الوقت الحالي مع ​توقف معظم الشحنات عبر مضيق ​هرمز ⁠بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تتسبب في اضطراب أكبر بكثير في ⁠إنتاج ​الدول الأعضاء في أوبك ​مقارنة بالأهداف المتفق عليها للمجموعة.

