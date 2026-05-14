نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الصين يعد قادة أعمال أمريكيين بتسهيلات أكبر خلال اجتماع في بكين

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 مايو 2026 05:55 مساءً - – أوردت وكالة أنباء الصين ​الجديدة (شينخوا) الحكومية أن ‌الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ رؤساء تنفيذيين ​أمريكيين مرافقين ​لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال ⁠زيارته إلى بكين، ​أن أبواب الصين ​ستنفتح على مصراعيها، وأنه يعتقد أن الشركات الأمريكية ستتمتع ​بآفاق أوسع في ​البلاد.

وقال تلفزيون الصين المركزي، إن ‌شي ⁠التقى بوفد الرؤساء التنفيذيين في قاعة الشعب الكبرى، ومن بينهم ​الملياردير ​إيلون ⁠ماسك وجنسن هوانج من شركة ​إنفيديا وتيم كوك ​من ⁠شركة أبل.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، الأربعاء، حاملاً معه مطلباً مباشراً للرئيس الصيني شي جين بينغ يتمثل في فتح السوق الصينية أمام الشركات الأمريكية.

إدارة ترامب تحاول إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع بكين بعد تصاعد الحرب التجارية بين البلدين

تحاول إدارة ترامب إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع بكين بعد تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، والتي شهدت فرض واشنطن رسوماً جمركية إضافية على الواردات الصينية، ورد بكين بفرض قيود على صادرات المعادن النادرة.

وكان ترامب وشي قد توصلا خلال لقائهما في كوريا الجنوبية العام الماضي إلى هدنة تجارية لمدة عام، في محاولة لاحتواء التوترات الاقتصادية.

