نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر.

وتستعرض "الفجر" التقرير الأسبوعي لوزارة التضامن الاجتماعي وهي كالتالي:-



الجمعة 29 سبتمبر:

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي "قوافل السعادة" بمحافظة شمال سيناء لرسم البسمة على وجوه الأطفال والأهالي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتؤكد أن ترسيخ الاستقرار والأمن المجتمعي والتنمية هو هدفنا من العمل في شمال سيناء



وفاز متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمسابقة الأمم المتحدة "شارك بالتأثير" المنفذ في إطار البرنامج الإقليمي "أثر الشباب" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا



ونفذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة النسخة الثالثة لتدريباته بالمناطق المطورة، ويستهدف منطقة الخيالة بورش تدريبيية للشباب من المقبلين على الزواج



السبت 30 سبتمبر:

برعاية وتشريف رئيس الجمهورية.. وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك بمؤتمر حكاية وطن



وبالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ومؤسسة هلا بنور الخير.. افتتاح المرحلة الثالثة لتطوير قرية حاجر المساوية بالأقصر وتسليم عدد من المشروعات الصغيرة وأجهزة العرائس



الأحد 1 أكتوبر:

هذا وشاركت مصر في المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 بتونس.. ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية لرعاية ذوى الإعاقة



وسلمت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف عددًا من أبناء دور الرعاية عقود شقق كاملة التجهيزات في إطار منظومة الرعاية للأبناء.



وانتهى الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم من التدريبات الخاصة بالمعلمين والكوادر التعليمية بالمدارس على برنامج التعلم من خلال اللعب على مستوى 9 محافظات ضمن أنشطة مشروع بيئة محفزة لتعليم الأطفال على المستوى الوطني.



الإثنين 2 أكتوبر:

واستعرضت القباج بحضور الرئيس السيسي وخلال جلسة العدالة الاجتماعية والخدمات الأساسية.. إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي على مدار 9 سنوات.. وتؤكد أن الدولة المصرية وضعت العدالة الاجتماعية على قمة أولوياتها منذ 2014.

ووجهت القباج تحت رعاية رئيس الجمهورية بمضاعفة دعم الأيتام وصرف معاش شهري لأسر ضحايا لبيبا.



ورفعت حجم الدعم النقدي إلى 36 مليار جنيه والرئيس السيسى يولي ملف العدالة الاجتماعية كل الاهتمام.



ودعمت القباج 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تزيد على 3.8 مليار جنيه ودعم القطاع التعاوني لخدمة الاقتصاد ومعارض ديارنا تحقق 600 مليون جنيه سنويًا.



و تشكر القباج الرئيس لتقديره لجهود العمل الأهلي ولدور المجتمع المدني كشريك رئيسي مع الدولة المصرية



ومع انطلاق العام الدراسي الجديد.. "بيوت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان داخل الجامعات تستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار تعاطي المخدرات.. ووزيرة التضامن توجه بتكثيف الأنشطة المختلفة



الثلاثاء 3 أكتوبر:

وعرضت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، التجربة المصرية في توفير الحماية الاجتماعية للصيادين أمام المؤتمر رفيع المستوى "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود" والذي عقد بمالطا من 3 - 4 أكتوبر



وافتتح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات وبرنامج المداخل والتقنيات الحديثة للكشف الجريمة ومكافحتها بمشاركة متدربين من المؤسسات الوطنية المصرية، والضباط من المملكة العربية السعودية ودولة البحرين وسلطنة عمان



الأربعاء 4 أكتوبر:

وبتشريف رئيس الجمهورية.. شهدت القباج الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد



ووجهت وزيرة التضامن بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، فريق التدخل السريع بالوزارة بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى بمحافظات مختلفة



هذا وتسلمت التضامن الاجتماعي بشمال سيناء 3 أطنان من اللحوم من وزارة الأوقاف للتوزيع على الأولى بالرعاية من أسر تكافل وكرامة



كما سلم برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى مستلزمات الإنتاج للمستفيدين بالمحافظات وينفذ تدريبات متخصصة عن التعامل مع المشروع وتطويره



واجتمعت اللجنة العليا للأسر البديلة برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة للنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة.



ونفذ الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية تدريبات للعاملين بالمدارس والطلبة على سبل الإخلاء الآمن حال وقوع زلازل وحرائق في إطار برنامج صحة وسلامة وتقييم مصادر الخطر والجاهزية للطوارئ بعدد 160 مدرسة مجتمعية.



وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة في 8000 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد وتصرح بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نفّذ أنشطة توعوية للطلبة بمشاركة 2400 متطوع.



الخميس 5 أكتوبر:

كما تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي موجة الطقس السيئ بمحافظة مطروح وتوجه فريق الإغاثة والهلال الأحمر بتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب وتعلن صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين وحصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.



وأطلق مودة المرحلة الثانية للتدريبات التي ينفذها المدربين من القادة الدينيين والمجتمعيين للمقبلين على الزواج، بالشراكة مع دار الإفتاء المصرية والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي



وبالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة تنظيم الملتقى الثاني لقادة المتطوعين في إطار حملة هنوصلك لاستخراج مليون كارت خدمات متكاملة لذوى الإعاقة بمشاركة 1000 متطوع



واحتفلت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع اليونيسيف وكارفور وإيفاك بتخرج دفعتين من الأطفال ضمن مشروع عدالة الأطفال.



وكثفت وحدات التضامن بالجامعات نشاطها التدريبي مع بداية العام الدراسى الجديد وورش عمل بالجامعات في إطار مبادرة الطالب المنتج.