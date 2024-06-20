تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الاهلي و الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 08:35 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراه "الأهلي و الزمالك" للاسبوع السابع والعشرين فى دوري النيل لموسم 2023/2024 والمقرر لها ٢٥ يونيو الجاري .

للحجز يرجي زيارة tazkarti.com

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لابد من الاستفادة من استضافة الاجتماع السنوى لاتحاد الروابط العالمية، والعمل على اجتماعات مستمرة لبحث التعاون بينهم، من حيث القانون واللائحة حيث نعمل على الأمر منذ سنوات كبيرة.

وأضاف أحمد دياب، فى تصريحات إذاعية، "خالد رفعت مستشار العلاقات الخارجية كان بيعمل على استضافة القاهرة لاجتماعات اتحاد الروابط العالمية منذ فترة كبيرة والانضمام إلى اتحاد الروابط العالمية بعد سنة واحدة، رغم أن قانون الانضمام يحتاج إلى 4 سنوات".