وزيرة التضامن: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أفكاراً إبداعية هذا العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 09:32 مساءً - أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي أن مهرجان "العالم علمين" يعد استثماراً في القوة الناعمة لمصر، والاهتمام بالفنون والموسيقي والمسرح وفنون الطفل يعزز من تماسك ورقي المجتمع المصري، مشددة على أن النشاط الكبير الذي يحدث في الساحل الشمالي سيكون له عوائد كبيرة علي الاقتصاد المصري، ويؤثر في خلق مزيد من فرص العمل ويحقق قيمة مضافة لأصول الدولة.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،جولة موسعة في مهرجان العلمين الجديدة لعام 2024، وذلك بمشاركة الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة، والمنطقة الترفيهية الشاطئية، متابعة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، والخدمات المقدمة لذوي الهمم، كما التقت عدداً من ذوي الهمم، وعقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بحضور مختلف وسائل الإعلام.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تثمن الدور الكبير للشركة المتحدة التي أصبحت أحد ركائز صناعة القوي الناعمة وونجاحها يضمن لمصر الريادة الإعلامية والفنية في المنطقة، كما أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أفكاراً إبداعية مهمة هذا العام، ونتعاون معها في عدد من الأنشطة علي رأسها معرض الأسرة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأنشطة للتوعية بمخاطر المخدرات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مايا مرسى والاستاذ عمرو الفقى

الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن

الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن

الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن وعمرو الفقى

الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن

الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن

مايا مرسى وعمرو الفقى

مايا مرسى وزيرة التضامن وعمرو الفقى

الاستاذ عمرو الفقى مع وزيرة التضامن