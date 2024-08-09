قبل التوقيع للأهلى.. يحيى عطية الله يخضع للكشف الطبى برفقة وكيل كولر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 09:36 مساءً - خضع المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي للاختبار الطبي عصر اليوم الجمعة، بأحد المستشفيات القريبة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في النادي الأهلي إن يحيى عطية الله وصل إلى القاهرة ظهر اليوم، الجمعة، برفقة دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، من أجل إتمام التعاقد مع النادي الأهلي.

ونجح مسئولو القلعة الحمراء في الاتفاق مع النادي الروسي على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقه ليقترب اللاعب المغربي كثيرًا من ارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل.

ويُعد يحيى عطية الله أحد مطالب مارسيل كولر لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول وإجراء جراحة في وتر أكيلس منذ مايو الماضي وسيستمر في العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل.