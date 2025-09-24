نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتفقد أكاديمية ألزهايمر ووحدة "الرعاية عن بُعد".. وتفتتح معرضًا فنيًا لإبداعات كبار السن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاحتفال باليوم العالمي لألزهايمر، قامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة جمعية الباقيات الصالحات – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – حيث تفقدت خلالها أكاديمية ألزهايمر ووحدة "الرعاية عن بُعد"، كما افتتحت معرضًا فنيًا يضم أعمالًا وإبداعات كبار السن ومرضى ألزهايمر.

دمج ثقافي وفني لكبار السن

وخلال جولتها، تابعت الوزيرة ورشة عمل حول العلاج بالفن لمرضى ألزهايمر، وأشادت بما لمسته من مواهب وإبداعات داخل المعرض الفني، مؤكدة أن دمج كبار السن في الحياة الثقافية والفنية يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ويمنحهم طاقة إيجابية تنعكس على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وحدة "الرعاية عن بُعد"

كما تفقدت الوزيرة وحدة "الرعاية عن بُعد" بالجمعية، حيث استمعت إلى شرح حول آلية عملها بوصفها مركزًا تكنولوجيًا متكاملًا يتيح متابعة المرضى من المنازل ودور المسنين عبر غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة.

وأكد القائمون على الوحدة أنها تمثل استثمارًا في التحول الرقمي لمعالجة محدودية الطاقة الاستيعابية بالدور وتقليل قوائم الانتظار، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية للمرضى ودعم ذويهم.

نقلة نوعية في الرعاية

وأعربت وزيرة التضامن عن إعجابها بما شاهدته من جهود متقدمة، مشيرة إلى أن أكاديمية ألزهايمر تمثل نقلة نوعية في مجال رعاية كبار السن ومرضى ألزهايمر، حيث تجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة والدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل، فضلًا عن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات.

وقالت الوزيرة: "ما تقدمه جمعية الباقيات الصالحات يُجسد نموذجًا ملهمًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني في خدمة الفئات الأولى بالرعاية."

تدريب وتأهيل على عشرة مستويات

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي لجمعية الباقيات الصالحات، أن الأكاديمية تستهدف التدريب والتطوير المهني للقائمين على رعاية مرضى ألزهايمر عبر عشرة مستويات تشمل: الطبي، الاجتماعي، النفسي، الرعائي، الروحي، الإعلامي، الحقوقي، التأهيلي، العلاج بالفن، ودراسة الحالة، إضافة إلى التدريب على نظام الرعاية عن بُعد.

وأشار الفقي إلى أن الأكاديمية تسعى أيضًا إلى رفع الوعي المجتمعي للوقاية من الإصابة بألزهايمر، وتوفير بيئة نفسية واجتماعية مستقرة للمرضى تحد من سرعة تدهور حالتهم الصحية.

حضور رسمي

رافق الوزيرة خلال الزيارة كل من: المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، إضافة إلى الدكتورة مروة ياسين رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من قيادات الجمعية والعاملين بها.

