نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتفقد تجهيزات مستشفى عبلة الكحلاوي لألزهايمر وكبار السن استعدادًا لافتتاحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمقر جمعية الباقيات الصالحات عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعمال التجهيزات الطبية والإنشائية الجارية بمستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوي لـ "ألزهايمر وكبار السن"، استعدادًا لافتتاحه قريبًا كأول مستشفى من نوعه في مصر والوطن العربي وإفريقيا يتبع جمعية أهلية، وفق أحدث المعايير العالمية في مجال رعاية كبار السن ومرضى ألزهايمر.

إضافة نوعية للمنظومة الصحية

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بمستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية داخل المستشفى، مؤكدة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية المتخصصة في مصر، ويعكس الدور الريادي للمجتمع المدني كشريك فاعل مع الدولة في تقديم خدمات متكاملة لكبار السن ومرضى ألزهايمر.

مستشفى رائد بمعايير عالمية

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني، أن المستشفى يعد الأول من نوعه في مصر والوطن العربي وإفريقيا، حيث يضم منظومة للتشخيص المبكر بنظام الفرق الاستشارية، إلى جانب مركز لإدارة الجروح، وفريق طبي متخصص في طب المسنين والشيخوخة والمخ والأعصاب والصحة النفسية والتغذية العلاجية.

وأضافت أن المستشفى مقام على مساحة 7876 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية تصل إلى 100 سرير، ويتكون من 6 أدوار، خُصص الدور الأرضي المنخفض لاستقبال الطوارئ والعيادات الخارجية وقسم الأشعة، بينما تضم الأدوار العليا وحدات الرعاية المركزة ومراكز متخصصة لإدارة الجروح والآلام والتغذية العلاجية.

خدمات متكاملة لمرضى ألزهايمر

بدوره، أكد الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن المستشفى يقدم خدمات طبية متكاملة تشمل التشخيص والعلاج والتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، لافتًا إلى أنه جُهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم نخبة من الأطباء المتخصصين بما يضمن توفير بيئة علاجية آمنة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم.

حضور رسمي

رافق الوزيرة خلال الجولة عدد من قيادات وزارة التضامن، من بينهم: المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين. كما شارك في الجولة الدكتورة مروة ياسين رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد الفقي الرئيس التنفيذي للجمعية، وعدد من قياداتها والعاملين.

1000554862

1000554861

1000554860

1000554859