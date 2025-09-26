نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى الشيخ عادل محمد الرفاعي درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الشيخ عادل محمد عادل محمد الرفاعي درويش، خطيب المكافأة بمسجد التنعيم بعزبة البغدادي التابعة للجابرية، إدارة أوقاف ثان المحلة، مديرية أوقاف الغربية، وأحد أبناء الوزارة من ذوي الهمم، الذي وافته المنية بمحافظة الغربية إثر وعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وذلك قبيل ساعات من حفل زفافه الذي كان مقررًا اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة القرآن الكريم، وأن يتم له الأجر كما يليق بجلال الله وكرمه ورحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾