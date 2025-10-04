نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 يوم صيام.. اعرف موعد رمضان 2026 وعيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 30 يوم صيام.. اعرف موعد رمضان 2026 وعيد الفطر المبارك.. ينتظر المسلمون في مصر والعالم العربي قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2026 بلهفة كبيرة، باعتباره أعظم شهور العام وأكثرها روحانية. ومع بداية العد التنازلي، يزداد بحث المواطنين عن موعد موعد رمضان 2026 وعدد أيامه وموعد عيد الفطر، خاصة أن الشهر الفضيل يمثل فرصة للتقرب إلى الله وإحياء العبادات، إلى جانب الاستعدادات الاجتماعية والاقتصادية التي ترافقه.

موعد رمضان 2026

حسب الحسابات الفلكية والتقويم الميلادي، فإن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا ستتوافق مع الأحد 19 فبراير 2026. وبهذا التاريخ يتبقى نحو 110 أيام فقط على بداية الشهر الفضيل، ما يجعل الاستعدادات تزداد مع اقتراب الموعد.

عدد أيام رمضان هذا العام

تشير التقديرات الفلكية إلى أن عدد أيام شهر رمضان 2026 سيكون 30 يومًا كاملًا، حيث من المقرر أن ينتهي في الجمعة 20 مارس 2026، على أن يكون عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026.

موعد رمضان 2026 .. أجواء رمضان في مصر والعالم العربي

يتميز شهر رمضان بخصوصية كبيرة في حياة الأسر العربية والمصرية على وجه الخصوص. حيث تبدأ التحضيرات قبل أسابيع من قدومه، وتشمل:

تجهيز السلع الغذائية الأساسية مثل الياميش والتمور.

استعدادات المساجد لإقامة صلاة التراويح والقيام.

تنظيم الأسواق والمحال التجارية عروض خاصة على المنتجات الرمضانية.

الأنشطة الخيرية والمبادرات الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة.

أهمية متابعة التقويم الرمضاني

معرفة موعد بداية شهر رمضان تساعد الأسر في التخطيط المسبق للاحتياجات المنزلية، وكذلك تساعد المؤسسات التعليمية والعملية على ترتيب جداولها بما يتناسب مع أوقات الصيام والإفطار.

موعد عيد الفطر 2026

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن عيد الفطر المبارك لعام 2026 سيحل يوم السبت 21 مارس 2026، عقب انتهاء شهر رمضان الذي من المتوقع أن يكون 30 يومًا كاملًا، يبدأ من الأحد 19 فبراير 2026 وينتهي يوم الجمعة 20 مارس 2026.

فرحة العيد وطقوسه

يُعد عيد الفطر مناسبة مميزة تتجلى فيها روح التضامن والتكافل بين المسلمين، حيث: