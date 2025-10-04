أخبار مصرية

بدء الصمت الانتخابي بجولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 30 نوفمبر

0 نشر
0 تبليغ

بدء الصمت الانتخابي بجولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 30 نوفمبر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الصمت الانتخابي بجولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 30 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن بدء الصمت الانتخابي في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 30 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد حاليًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، لإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات.

كما عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا هاما صباح اليوم لمناقشة التقرير النهائي للإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات، بهدف ضمان انتظام سير العملية الانتخابية وفق القوانين المنظمة، وتوفير كافة سبل المتابعة والشفافية.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لحضور وقائع المؤتمر ومتابعة تفاصيل العملية الانتخابية.

يذكر أن الصمت الانتخابي يعد خطوة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات ومنع أي دعاية قبل يوم الاقتراع، بما يضمن ممارسة المواطنين لحقهم في التصويت بحرية وعدالة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا