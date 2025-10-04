نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الصمت الانتخابي بجولة الإعادة للمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 30 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن بدء الصمت الانتخابي في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 30 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد حاليًا بمسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، لإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات.

كما عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا هاما صباح اليوم لمناقشة التقرير النهائي للإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات، بهدف ضمان انتظام سير العملية الانتخابية وفق القوانين المنظمة، وتوفير كافة سبل المتابعة والشفافية.

ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمرئية والمسموعة، لحضور وقائع المؤتمر ومتابعة تفاصيل العملية الانتخابية.

يذكر أن الصمت الانتخابي يعد خطوة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات ومنع أي دعاية قبل يوم الاقتراع، بما يضمن ممارسة المواطنين لحقهم في التصويت بحرية وعدالة.