عاجل - مواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 رسميًا

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، مواعيد وإجراءات انتخابات مجلس النواب 2025.

وتضمن القرار رقم 28 لسنة 2025 الجدول الزمني للانتخابات، ومنه تبدأ إجراءات الانتخابات طبقًا للجدول المرفق بقرار دعوة للناخبين صدرت بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2025 بتاريخ 10/4/2025.

الانتخابات ستُجرى على مستوى الجمهورية وفق المواعيد المحددة في المواد التالية من القرار (مذكورة في باقي الصفحات من الجدول).

جدول الانتخابات البرلمانية 2025 (الإجراءات المشتركة)

التاريخ اليوم الإجراء 4/10/2025 السبت دعوة الناخبين وإصدار الجدول الإجرائي والزمني وفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب. 8/10/2025 – 15/10/2025 من الأربعاء إلى الأربعاء (8 أيام) تلقي وفحص طلبات الترشح بوساطة لجنة الانتخابات، وتخصيص حسابات بنكية للمرشحين لتلقي التبرعات وتقديم إقرارات الذمة المالية والكشف الطبي. 16/10/2025 – 18/10/2025 الخميس – السبت (3 أيام) إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم وصفاتهم والطعون عليها أمام محكمة القضاء الإداري. 19/10/2025 – 21/10/2025 الأحد – الثلاثاء (3 أيام) نظر محكمة القضاء الإداري في الطعون والفصل فيها. 23/10/2025 الخميس إعلان الكشوف النهائية للمرشحين. 25/10/2025 السبت آخر موعد للتنازل عن الترشح. 26/10/2025 الأحد نشر التنازلات في الصحف المحلية وإخطار لجان الانتخابات.

المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 12 محافظة تقريبًا (الصعيد + بعض الوجه البحري)

الصمت الانتخابي بالخارج: 29 أكتوبر 2025.

تصويت المصريين بالخارج: 30 و31 أكتوبر و1 نوفمبر 2025.

الصمت الانتخابي بالداخل: 1 نوفمبر 2025.

تصويت المصريين بالداخل: 2 و3 نوفمبر 2025.

إعلان النتيجة للجولة الأولى: بحد أقصى 10 نوفمبر 2025.

إعادة بالخارج: 15 و16 نوفمبر 2025.

إعادة بالداخل: 17 و18 نوفمبر 2025.

إعلان نتيجة الإعادة: بحد أقصى 24 نوفمبر 2025.

المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

تشمل باقي المحافظات (القاهرة + الدلتا + القناة وسيناء)

الصمت الانتخابي بالخارج: 26 نوفمبر 2025.

تصويت المصريين بالخارج: 27 و28 و29 نوفمبر 2025.

الصمت الانتخابي بالداخل: 29 نوفمبر 2025.

تصويت المصريين بالداخل: 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025.

إعلان النتيجة للجولة الأولى: بحد أقصى 8 ديسمبر 2025.

إعادة بالخارج: 12 و13 ديسمبر 2025.

إعادة بالداخل: 14 و15 ديسمبر 2025.

إعلان النتيجة النهائية للإعادة: بحد أقصى 22 ديسمبر 2025.