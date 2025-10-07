رسميًا .. خالد العنانى يتسلم إدارة اليونسكو منتصف نوفمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - يستعد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لتسلّم مهام عمله رسميًا فى منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في منتصف نوفمبر المقبل، وذلك عقب اعتماده رسميًا من قِبل المؤتمر العام للمنظمة الذي ينعقد هذا العام في مدينة سمرقند بأوزبكستان خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن يُثبّت المؤتمر العام قرار المجلس التنفيذي الذي انتخب العناني مديرًا عامًا جديدًا لليونسكو خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، على أن يبدأ ممارسة مهامه رسميًا في نحو 15 نوفمبر المقبل، وهو الموعد المعتاد لبدء الولاية الجديدة.

ويُعد الدكتور خالد العناني أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في مجالي حماية التراث والآثار والتعاون الثقافي الدولي، حيث تقلّد مناصب أكاديمية وتنفيذية بارزة أبرزها وزير السياحة والآثار (2019–2022)، ووزير الآثار (2016–2019).

ويُنتظر أن يعلن العناني فور تسلّمه مهامه عن خطته الاستراتيجية لتعزيز دور المنظمة في حماية التراث العالمي، ودعم التعليم والثقافة الرقمية، وتوسيع الشراكات الدولية في مواجهة التحديات الثقافية المعاصرة.