وزارة الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1447 هـ / 2026 م، اعتبارًا من يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، وذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية، أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات. ومن المقرر إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين بكل مديرية أمن من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقًا للجدول الزمني الذي ستحدده الإدارة العامة للشئون الإدارية لاحقًا.

وتقدمت الوزارة بالتهنئة للمواطنين بمناسبة اقتراب موسم الحج، داعية المتقدمين إلى الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة للعملية. وأوضحت أن الطلب يُقدم شخصيًا دون التقيد بمحل الإقامة، من خلال مراكز الشرطة أو إلكترونيًا عبر الإنترنت، أو الاتصال برقم الخدمة الصوتية، بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، حيث يُرفض الطلب في حال انتهائها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى ضرورة اختيار جهة واحدة للتقدم للحج سواء عبر القرعة أو السياحة أو التضامن، مؤكدًة أنه لا يجوز تقديم طلبات متعددة أو التنازل بعد إغلاق باب التقديم، كما يُشترط ألا يكون مقدم الطلب أو المرافق قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، مع تقديم إقرار رسمي بذلك.

وأوضحت الوزارة أن التقدم متاح لمن بلغ سن 21 عامًا للمتقدم الفردي، و18 عامًا للمرافق الوجوبي في حالات كبار السن وذوي الهمم، كما لا يُقبل سفر الأطفال دون 12 عامًا. ويُشترط أن يكون المرافق من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم ما يثبت صلة القرابة، وفي حال عدم تقديم المستندات المطلوبة يتم إلغاء فرصة المرافق فقط أو كامل الطلب حسب الحالة دون أدنى مسؤولية على الوزارة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية، حيث يُمنع سفر المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة مثل الفشل الكلوي، تليف الرئة، أمراض القلب والكبد المتقدمة، الزهايمر، السرطان النشط، أو الأمراض المعدية، بالإضافة إلى النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة أو في حالات الحمل الخطر.

كما يُشترط استكمال التطعيمات المقررة، وفي مقدمتها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة من اللقاح الرباعي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، أو أي تطعيمات أخرى قد تُحدد لاحقًا.

وأكدت الوزارة على أن التقدم للحج إلكترونيًا أو عبر الخدمة الصوتية يُعد بمثابة إقرار بالاطلاع والموافقة على الشروط كافة، مشيرة إلى أن المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات تقع على مقدم الطلب، وفي حالة وجود خطأ أو مخالفة للضوابط، يتم استبعاده دون مسؤولية على الوزارة.

وأوضحت أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج للغير تحت أي ظرف، باستثناء تنازل الأبناء لأحد الوالدين، شريطة استيفاء جميع الشروط الصحية والتنظيمية، مع تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، وفي حال العدول عن التنازل بعد الموعد المحدد يُلغى الطلب تلقائيًا.

يُخصص نسبة 1% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية، حيث يتم إدراج أسمائهم مباشرة ضمن الفائزين دون دخولهم قرعة، بشرط استيفائهم لجميع الشروط، كما يتم السماح بمرافق واحد فقط لكبار السن أو ذوي الهمم، على أن يكون في صحة جيدة وقادر على تقديم الرعاية.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بمواعيد السفر المحددة في تذكرة الحاج، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي تأخير أو مخالفة في مواعيد التفويج، موضحة أن الطلب لا يُعد مقبولًا إلا بعد سداد الرسوم المالية خلال الفترة المحددة.

وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن الهدف من تنظيم الإجراءات هو الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وضمان أداء الشعائر وفق ضوابط صحية وتنظيمية دقيقة تتماشى مع متطلبات وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية.