الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية.

انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالجيزة

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توفير التحصينات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي تهدد الماشية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.

وأوضح النجار أن مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قامت بالمرور الميداني على لجان التحصين للتأكد من جاهزيتها وتوافر المستلزمات اللازمة، مع التشديد على تطبيق إجراءات الأمان الحيوي خلال تنفيذ الحملة، وتنظيم برامج توعوية للمربين حول أهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم الدعم الكامل للوحدات البيطرية والقروية لضمان إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

ودعت المحافظة جميع المربين وأصحاب المزارع إلى التعاون مع فرق التحصين البيطرية لضمان حماية الماشية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على الثروة الحيوانية كمورد اقتصادي وغذائي مهم للمجتمع.