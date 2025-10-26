نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل بجميع المدارس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم اختبارات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وسط متابعة مكثفة من المديريات والإدارات التعليمية، للتأكد من سير العملية الامتحانية في أجواء منتظمة وهادئة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختبارات شهر أكتوبر تُعد جزءًا من منظومة التقييم الجديدة التي تعتمد على قياس نواتج التعلم الحقيقية لدى الطلاب، مشيرة إلى أن الامتحانات تقيس مدى استيعاب الطلاب لما تم تدريسه خلال أسابيع شهر أكتوبر وفق خطة المناهج المحددة مسبقًا.

وأوضحت الوزارة أن وضع وطباعة وتصوير الأسئلة مسؤولية الإدارات التعليمية، على أن تكون موحدة داخل كل إدارة تعليمية، وتُجرى داخل المدارس خلال اليوم الدراسي دون تعطيل الحصص الأساسية.

وشددت على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تتضمن أسئلة متنوعة تقيس الفهم والاستيعاب ومهارات التفكير، مؤكدة أن أعمال التصحيح ستتم داخل المدارس عقب انتهاء الاختبارات مباشرة، بهدف سرعة إعلان النتائج وإفادة الطلاب بمستواهم التحصيلي أولًا بأول.

وتتابع غرف العمليات في المديريات والإدارات التعليمية سير الاختبارات لحظة بلحظة، لضمان انضباط اللجان وعدم حدوث أي معوقات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بتعليمات الانضباط المدرسي وتوفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.