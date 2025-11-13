نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 100 ألف جنيه غرامة خرق الصمت الانتخابي بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ فترة الصمت الانتخابي للمرشحين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 الساعة 12 ظهرًا، وهي المدة التي تتوقف فيها الدعاية الانتخابية، مع فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين.

تشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء.

التصويت بالخارج: 21 و22 نوفمبر

التصويت بالداخل: 24 و25 نوفمبر

الإعلان عن النتيجة الرسمية: 2 ديسمبر

الإعادة بالخارج: 15 و16 ديسمبر

الإعادة بالداخل: 17 و18 ديسمبر

عقوبات مخالفة الصمت الانتخابي وقواعد الدعاية

وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة من 10 آلاف حتى 100 ألف جنيه كل من: