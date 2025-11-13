نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أمطار خفيفة بالجيزة وحالة عدم استقرار جوية تضرب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الجيزة، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وسط أجواء مائلة للبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر لعدة أيام، تشمل أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون متوسطة أو رعدية وغزيرة أحيانًا على بعض المناطق، وتمتد مساءً للقاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة إلى احتمال أن تصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد بنسبة حدوث 30%، ونشاط رياح قوية قد تثير الرمال والأتربة، مع ضربات البرق في بعض المناطق.

وطالبت الأرصاد المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية للطقس واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر أثناء القيادة أو ممارسة الأنشطة الخارجية.