الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي و وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ74

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:23 مساءً - هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة الـ ٧٤

وقالت "إن البطولات والتضحيات المرتبطتان بهذه الذكرى تضع أمامنا نموذجًا حيًٌا ونضع أمامنا، اليوم ودائمًا، ما أظهره رجال الشرطة في هذه الذكرى من شجاعة، باعتباره نموذجًا للبذل والتضحية اللذين يقدمونهما دائمًا لحماية الوطن، ذاكرين الدور المحوري لهذه المؤسسة الوطنية في الحفاظ على الأمن والأمان، خلال أدق اللحظات".

وثمنت الكنيسة دور الشرطة المصرية فيما مضى، واثقة في أهمية دورها خلال المرحلة القادمة كإحدى دعائم الجمهورية الجديدة، قائلة "نصلي إلى الله ليحفظ ويحمي بلدنا مصر، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار".