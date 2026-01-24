الرئيس السيسي: صندوق تكريم الشهداء يدعم أسر الشهداء والمصابين منذ 1948 وحتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:23 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صندوق تكريم الشهداء يدعم أسر الشهداء والمصابين منذ 1948 وحتى الآن.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يجدد العهد والوفاء لشهداء الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية أعضم التضحيات.