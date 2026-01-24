الرئيس السيسي: صندوق تكريم الشهداء يدعم أسر الشهداء والمصابين منذ 1948 وحتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:23 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صندوق تكريم الشهداء يدعم أسر الشهداء والمصابين منذ 1948 وحتى الآن.
جاء ذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يجدد العهد والوفاء لشهداء الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية أعضم التضحيات.
وتحتفل وزارة الداخلية، اليوم السبت، بعيد الشرطة الرابع والسبعين، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952، تلك المعركة التي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة، بل لحظة فارقة أعادت تعريف معنى الشرف والواجب والانتماء للوطن. يومها، وقف رجال الشرطة المصرية في وجه قوة الاحتلال البريطاني، مدججين بالإيمان قبل السلاح، رافضين تسليم مبنى المحافظة أو إنزال علم مصر، فكتبوا بدمائهم صفحة خالدة في سجل الوطنية.