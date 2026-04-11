زلاكة ومصطفى فتحى وزيكو في هجوم بيراميدز أمام المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 06:30 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة المصري في بطولة الدوري، ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الخامسة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في إطار الجولة الثانية من مجموعة البطولة للدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي

ـ خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

ـ خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - حامد حمدان - مصطفى فتحي

ـ خط الهجوم: محمود زلاكة

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - كريم حافظ - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - مروان حمدي - وفيستون ماييلي.

ترتيب بيراميدز والمصري فى الدوري

يحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 20 مباراة حقق خلالها 13 انتصار و4 تعادلات وتلقى ثلاث هزائم وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 15، فيما يحتل المصري المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق ثمانية انتصارات وتعادل في مثلها وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 24.