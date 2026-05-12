النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:30 مساءً - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومدغشقر في مختلف المجالات ذات الأولوية، حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمدغشقر في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتنمية البشرية.

 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس مدغشقر أعرب عن تقديره العميق لمسار العلاقات القائمة مع مصر، مثمنًا التعاون المثمر الممتد بين البلدين، ومؤكدًا حرص بلاده على تكثيف التنسيق مع مصر في مختلف المجالات بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق الأهداف التنموية المشتركة.

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، بما يسهم في دعم السلم والأمن والاستقرار والتنمية، وذلك في إطار تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، باعتبارهما يمثلان الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة.

