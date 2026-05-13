مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

ضبط (96) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط (96) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين

الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

كشف ملابسات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ملاكى بالشرقية.. وضبط قائدها

كشف ملابسات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ملاكى بالشرقية.. وضبط قائدها

التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

تحركات جديدة لتطوير البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسؤولي “استادات”

تحركات جديدة لتطوير البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسؤولي “استادات”

مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يستعرض مقترح خطة العمل للعام 2026/2027

مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يستعرض مقترح خطة العمل للعام 2026/2027

الرئيسية أخبار مصرية

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - استقبل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي في مدينة عنتيبي، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والأفريقية، في مقدمتها قضايا المياه والأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتنامية مع أوغندا، مشددًا على أهمية توسيع التعاون في مجالات الزراعة والري والصحة والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. كما وجه الدعوة للرئيس الأوغندي للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر خلال يونيو 2026، وكذلك منتدى الأعمال الأفريقي، خاصة في ظل رئاسة أوغندا الحالية لتجمع دول شرق أفريقيا.

 

من جانبه، أشاد الرئيس موسيفيني بالدور المصري في القارة الأفريقية وعلى المستوى الدولي، مؤكدًا أن التعاون مع القاهرة يمثل نموذجًا للتكامل بين الدول الأفريقية. كما استعرض خطط بلاده التنموية حتى عام 2040، معربًا عن تطلع أوغندا لتعزيز الشراكة مع مصر في عدد من القطاعات الحيوية.

 

وشهدت المباحثات توافقًا بين الجانبين حول أهمية دعم الحلول السياسية وتسوية النزاعات داخل القارة الأفريقية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بشأن ملف نهر النيل وتعزيز التعاون المائي بما يخدم مصالح شعوب دول الحوض. وفي ختام الزيارة، صدر بيان مشترك أكد حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

أخبار ذات صلة

0 تعليق