الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - استقبل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي في مدينة عنتيبي، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والأفريقية، في مقدمتها قضايا المياه والأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتنامية مع أوغندا، مشددًا على أهمية توسيع التعاون في مجالات الزراعة والري والصحة والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. كما وجه الدعوة للرئيس الأوغندي للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر خلال يونيو 2026، وكذلك منتدى الأعمال الأفريقي، خاصة في ظل رئاسة أوغندا الحالية لتجمع دول شرق أفريقيا.

من جانبه، أشاد الرئيس موسيفيني بالدور المصري في القارة الأفريقية وعلى المستوى الدولي، مؤكدًا أن التعاون مع القاهرة يمثل نموذجًا للتكامل بين الدول الأفريقية. كما استعرض خطط بلاده التنموية حتى عام 2040، معربًا عن تطلع أوغندا لتعزيز الشراكة مع مصر في عدد من القطاعات الحيوية.

وشهدت المباحثات توافقًا بين الجانبين حول أهمية دعم الحلول السياسية وتسوية النزاعات داخل القارة الأفريقية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بشأن ملف نهر النيل وتعزيز التعاون المائي بما يخدم مصالح شعوب دول الحوض. وفي ختام الزيارة، صدر بيان مشترك أكد حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مختلف المجالات.