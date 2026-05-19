انطلاق حفل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 بمشاركة منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:24 مساءً - إنطلقت مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027 التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتقام مراسم سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، مقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

منتخب مصر يترقب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027

ستُقام التصفيات على ثلاث مراحل تتضمن ست جولات كاملة، موزعة على فترات التوقف الدولي الخاصة بـالاتحاد الدولي لكرة القدم، وستُلعب الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، فيما تُقام الجولتان الثالثة والرابعة بين 9 و17 نوفمبر 2026، على أن تُختتم التصفيات بإجراء الجولتين الخامسة والسادسة خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

أساطير يحضرون القرعة

القرعة ستكون بحضور 4 من أساطير كرة القدم الإفريقية وهم عصام الحضري أحد أساطير الكرة المصرية، وماكس جراديل من كوت ديفوار وويليام تروست إيكونج من نيجيريا وتريزور مبوتو من الكونغو الديمقراطية.

وتكتسي هذه النسخة من البطولة أهمية تاريخية خاصة، باعتبارها أول نسخة من كأس أمم إفريقيا تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث دول من شرق القارة، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا، كما تعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة شرق إفريقيا الحدث القاري منذ نسخة عام 1976 التي احتضنتها إثيوبيا، ما يمنح البطولة بعدًا رمزيًا يعكس عودة المنافسة القارية إلى المنطقة بعد أكثر من خمسين عامًا من الغياب.

ويتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات المشاركة في التصفيات بجانب منتخبات الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.