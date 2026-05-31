عمر مرموش يغيب عن السفر مع منتخب مصر إلى أمريكا بسبب عقد قرانه ويلتحق بالبعثة غدًا.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 07:24 مساءً - وصلت بعثة منتخب مصر إلى أمريكا ظهر اليوم للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي يخوض خلالها المنتخب مبارياته فى دور المجموعات بكأس العالم خلال الفترة من 15 إلى 26 يونيو المقبل.

مجموعة الفراعنة بالمونديال



ويقع المنتخب فى المجموعة السابعة إلى جانب منتخب بلجيكا ومنتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا، في اختبار صعب يحمل طموحات كبيرة بتغيير التاريخ.

عمر مرموش يتخلف عن السفر مع المنتخب



وتخلف عمر مرموش عن السفر مع المنتخب، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بسبب عقد قرانه.

موعد سفر مرموش لأمريكا



ومن المقرر أن يسافر مرموش الى أمريكا للحاق ببعثة المنتخب غدا، الإثنين، فى ولاية أوهايو استعدادا للمباراة الودية أمام البرازيل المحدد لها 7 يونيو.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026



وتضم قائمة المنتخب في البطولة وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين النهائية التي تضم 26 لاعبا لبطولة كأس العالم 2026. وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، بينما خرج من قائمة المنتخب اللاعب أقطاي عبد الله.