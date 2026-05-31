أمن البحيرة يضبط عاطل يعانى إضطراب نفسى لتعديه على نجل شقيقته بسلاح أبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 06:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام شخص بالتلويح بسلاح أبيض والتعدى بالسب على القائم بالتصوير وعلى الأجهزة الأمنية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وضبط بحوزته "سلاح أبيض وعصا حديدية"، الظاهران بمقطع الفيديو وتبين معاناته من إضطراب نفسى، وبسؤال شقيقته، ونجلها، مقيمان بذات الدائرة، أقرت الأولى بأن شقيقها يعانى من مرض نفسى ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، وأقر نجلها بتصويره مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى لمحاولة السيطرة عليه وإصطحابه لإحدى المصحات النفسية، بناءً على توصية طبيبه المعالج لتردى حالته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.