وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 07:24 مساءً - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا يوجد تعديل لجدول امتحانات الثانوية العامة 2026، مشددة على أن ما يتم تداوله بشأن تعديل الجدول غير صحيح والامتحانات تبدأ فى مواعيدها وفق الجداول المعلنه منذ فترة

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد



ويؤدى طلاب الثانوية العامة نظام جديد لامتحانات العام الدراسى 2026

- الأحد 21 يونيو مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية

- الثلاثاء 23 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 28 يونيو اللغة العربية

- الخميس 2 يوليو الكيمياء لشعبة علمى والجغرافيا لشعبة أدبى

- الأحد 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

- الخميس 9 يوليو الفيزياء لشعبة علمى والتاريخ لشعبة أدبى

- الأحد 12 يوليو الرياضيات البحتة

- الخميس 16 يوليو الإحصاء لشعبة أدبى والاحياء لشعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لشعبة علمى رياضة.