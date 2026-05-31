الصحة : عودة التيار الكهربى لمستشفى أم المصريين وانتظام الخدمة بجميع الأقسام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 06:30 مساءً - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عودة التيار الكهربى لمستشفي أم المصريين بعد الانقطاع المفاجئ لوقت بسيط، مؤكدا انتظام الخدمة والتيار بالمستشفى.

وقال: فور انقطاع الكهربى على الفور، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ6 سيارات إسعاف، بينها سيارة حضانة، لنقل الحالات إلى عدد من المستشفيات القريبة لاستكمال تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتعمل الفرق الفنية على التعامل مع سبب الانقطاع وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.