وزير المالية: 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال

وزير المالية: 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال

الإمارات ترفع أسعار البنزين للشهر الرابع على التوالي وتخفض الديزل في يونيو

الإمارات ترفع أسعار البنزين للشهر الرابع على التوالي وتخفض الديزل في يونيو

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وتطالب بوقفه فورًا

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وتطالب بوقفه فورًا

وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

وزارة التعليم تحسم الجدل بشأن تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

عمر مرموش يغيب عن السفر مع منتخب مصر إلى أمريكا بسبب عقد قرانه ويلتحق بالبعثة غدًا.

عمر مرموش يغيب عن السفر مع منتخب مصر إلى أمريكا بسبب عقد قرانه ويلتحق بالبعثة غدًا.

تصعيد مهم فى جنوب لبنان.. إسرائيل تهدد بموجة غارات واسعة وغير مسبوقة خلال الساعات القادمة

تصعيد مهم فى جنوب لبنان.. إسرائيل تهدد بموجة غارات واسعة وغير مسبوقة خلال الساعات القادمة

الرئيسية أخبار مصرية

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وتطالب بوقفه فورًا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وتطالب بوقفه فورًا

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وتطالب بوقفه فورًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 07:24 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وما وصفته باستمرار العدوان وتوسيع نطاق العمليات البرية في جنوب لبنان.

 

وأكدت أن هذه التطورات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية ومحاولة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

وجددت مصر رفضها الكامل لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية، مؤكدة دعمها الثابت لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. كما دعت إلى انسحاب إسرائيلي فوري وشامل من جميع الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون استثناء، بما يتيح لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، ممارسة سلطتها وسيادتها على كامل أراضي البلاد.

 

وحذرت مصر من أن استمرار التوسع في العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة، داعية مجلس الأمن والقوى الدولية المؤثرة إلى التحرك العاجل والحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا. كما أكدت أن مواصلة التصعيد من شأنها أن تدفع المنطقة نحو مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وخفض حدة التوتر.

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

الجيش الإسرائيلى يعلن السيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

أخبار ذات صلة

0 تعليق