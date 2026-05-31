مصر تدين التصعيد الإسرائيلي على لبنان وتطالب بوقفه فورًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 07:24 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وما وصفته باستمرار العدوان وتوسيع نطاق العمليات البرية في جنوب لبنان.

وأكدت أن هذه التطورات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية ومحاولة لفرض واقع عسكري جديد على الأرض، بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت مصر رفضها الكامل لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية، مؤكدة دعمها الثابت لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. كما دعت إلى انسحاب إسرائيلي فوري وشامل من جميع الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون استثناء، بما يتيح لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، ممارسة سلطتها وسيادتها على كامل أراضي البلاد.

وحذرت مصر من أن استمرار التوسع في العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة، داعية مجلس الأمن والقوى الدولية المؤثرة إلى التحرك العاجل والحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا. كما أكدت أن مواصلة التصعيد من شأنها أن تدفع المنطقة نحو مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وخفض حدة التوتر.