منتخب مصر للناشئين يرتدي الزي الأبيض أمام المغرب في مباراة تحديد برونزية أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 06:30 مساءً - عُقد اليوم الأحد الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا أمام نظيره المغربي، ضمن مواجهة تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقامة حاليًا بالمغرب.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء المنتخب المصري الزي الأبيض الكامل، المكوّن من القميص والشورت والجوارب، خلال المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الإثنين، على ملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وشادي الشريف مدير منتخب مصر تحت 17 عامًا، والدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي، وأحمد درويش المنسق الإعلامي، إلى جانب وجيه حسن مسؤول المهمات.