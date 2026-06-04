ضرب والده للاستيلاء على أملاكه.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة فيديو البحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 02:18 مساءً -

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين واتهامه لنجله بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على ممتلكاته بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه في الأول من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة دمنهور بلاغًا من مزارع مصاب بكدمة وجرح قطعي بالوجه، أفاد فيه بتضرره من نجله بسبب اعتدائه عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته.

وأوضحت التحريات أن الخلافات نشبت بين الأب ونجله على خلفية مطالبة الأخير بالحصول على ممتلكات والده، التي تشمل منزلًا وعددًا من المحال التجارية، دون منح أشقائه حقوقهم الشرعية فيها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، معترفًا بأن الخلافات الأسرية المتعلقة بالميراث والممتلكات كانت الدافع وراء تعديه على والده.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.