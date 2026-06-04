تراجع قيمة عمر مرموش 10 ملايين يورو.. وبرشلونة يقترب من حسم صفقة الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 03:30 مساءً - أعلنت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم وتقييم اللاعبين عن انخفاض جديد في القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش، وذلك وفقًا لأحدث تحديثاتها الخاصة بسوق الانتقالات العالمية.



تراجع القيمة التسويقية لعمر مرموش



شهدت القيمة السوقية لعمر مرموش، لاعب منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تراجعًا لتصل إلى 50 مليون يورو، بانخفاض قدره 10 ملايين يورو مقارنة بالتقييم السابق. ويأتي ذلك في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبل اللاعب مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد مرموش للمشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق في 11 يونيو بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

برشلونة يضع مرموش ضمن أولوياته الهجومية

في سياق متصل، برز اسم عمر مرموش بقوة ضمن قائمة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني، الذي يسعى إلى تعزيز خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية مشوار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق الكتالوني.

ووفقًا لما نشره حساب "سيتي إكسكلوسفز" عبر منصة "إكس"، فإن برشلونة يُعد الأقرب حاليًا للتحرك نحو التعاقد مع اللاعب الدولي المصري، ضمن خطة الإدارة لإيجاد مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي خلال السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن إدارة مانشستر سيتي لا تمانع فكرة التخلي عن مرموش في حال تلقي عرض مناسب، حيث حدد النادي قيمة تتراوح بين 60 و65 مليون يورو للموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن اللاعب لم يتمكن حتى الآن من فرض نفسه كخيار أساسي دائم في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، رغم ما يمتلكه من قدرات فنية مميزة وما قدمه من مستويات جيدة في عدد من المباريات منذ انضمامه إلى الفريق.

كما ترى إدارة برشلونة أن مرموش يمثل خيارًا مناسبًا من الناحيتين الفنية والاقتصادية، خاصة في ظل الصعوبات المالية والتعقيدات المرتبطة بإمكانية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن اهتمام برشلونة بضم مرموش قد يتصاعد خلال الفترة المقبلة، رغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن بين الناديين. كما يحظى اللاعب باهتمام عدد من الأندية الأخرى، أبرزها أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان، إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني.