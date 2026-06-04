برايس ووترهاوس كوبرز: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري والاستثماري مع بريطانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 02:18 مساءً -

أكد ماركو أميتريانو، الشريك الأول للتحالف في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بالمملكة المتحدة والشرق الأوسط، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تفتح آفاقًا أوسع لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة المتحدة، متوقعًا أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة مدعومة بتحسن بيئة الأعمال وتزايد الفرص الاستثمارية.

وأوضح أميتريانو، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية للشركة وشريكًا مهمًا للنمو طويل الأجل في المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات البريطانية تتطلع إلى توسيع أنشطتها في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وفقًا لما ذكرته وكالة «إكسلانت كوميونيكيشنز» الشريك الإعلامي للجمعية.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن التعاون المشترك في مجالات الابتكار والتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة يمثل أساسًا مهمًا لتعزيز الشراكات المستقبلية ودعم النمو الاقتصادي في البلدين.