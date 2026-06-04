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بشرة خير قبل الودية.. مصر تُسقط البرازيل المصنفة الأولى عالميًا في كرة القدم الإلكترونية

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بشرة خير قبل الودية.. مصر تُسقط البرازيل المصنفة الأولى عالميًا في كرة القدم الإلكترونية

بشرة خير قبل الودية.. مصر تُسقط البرازيل المصنفة الأولى عالميًا في كرة القدم الإلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 04:24 مساءً - حقق منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية إنجازًا مميزًا بعدما تغلب على منتخب البرازيل، المصنف الأول عالميًا، في منافسات فئة Mobile، خلال مواجهة أقيمت مساء الأربعاء.

 

وجاءت المباراة بالتزامن مع اللقاء الودي الذي جمع منتخبي مصر والبرازيل في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم، ما أضفى أجواءً تنافسية خاصة على المواجهة الإلكترونية بين المنتخبين.


وشهدت سلسلة المباريات ندية كبيرة بين الطرفين، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
 

فوز منتخب مصر بنتيجة 1-0.

فوز منتخب البرازيل بنتيجة 1-0.

تعادل المنتخبين دون أهداف، قبل أن يحسم منتخب مصر المواجهة لصالحه بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

 

ومثل منتخب مصر في هذه المنافسات كل من اللاعب عمر الشحات "فانتوم" واللاعب مصطفى مهنا، اللذين قدما أداءً قويًا أسهم في تحقيق الفوز على أحد أقوى المنتخبات العالمية في كرة القدم الإلكترونية.

 

ويعكس هذا الانتصار التطور الذي تشهده الرياضات الإلكترونية المصرية، وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية أمام نخبة المنتخبات العالمية.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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