مدبولى: مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات على الكويت والبحرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يونيو 2026 05:18 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، إدانة جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات غير المبررة على الشقيقتين الكويت والبحرين، على مدار اليومين الماضيين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن مصر أدانت بأشد العبارات هذه الاعتداءات الغير مقبولة على الاطلاق، وتؤكد على الحفاظ على استقرار كل دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنهم واستقرارهم، وهذا موقف مصر الثابت والراسخ فى هذا الأمر.