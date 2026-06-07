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رغم التحسن المؤقت.. الأرصاد تحذر: هذه الظاهرة السبب فى الإحساس بحرارة الجو

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رغم التحسن المؤقت.. الأرصاد تحذر: هذه الظاهرة السبب فى الإحساس بحرارة الجو

رغم التحسن المؤقت.. الأرصاد تحذر: هذه الظاهرة السبب فى الإحساس بحرارة الجو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 12:30 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

 

 

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

أعلى درجات حرارة متوقعة 

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد أعلى درجات حرارة متوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة وأسوان 42 درجة .

 

وأِشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه رغم الانخفاض النسبى فى درجات الحرارة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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