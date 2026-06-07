رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لـ"كوكاكولا هيلينك مصر" بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 04:24 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بالإسكندرية، خط الإنتاج الجديد في مصنع "كوكاكولا هيلينك مصر" باستثمارات تبلغ 35 مليون دولار.

حضر الافتتاح وزراء: المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورؤساء الهيئات الاستثمارية، إلى جانب سفراء عدد من دول العالم، ورؤساء مجلس إدارات: غرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والغرفة السويسرية للتجارة، في مشهد يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالاستثمار في مصر.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه خط الإنتاج الجديد للعبوات البلاستيكية (PET) بطاقة إنتاجية أكثر من 65 ألف زجاجة في الساعة، وبطاقة إجمالية 33 مليون كرتونة سنويًا؛ حيث أوضح المهندس/ سامر المحلاوي، رئيس قطاع سلاسل الإمداد بالشركة، أن الخط الجديد يعد إضافة استراتيجية نحو تعزيز مفهوم "الصناعة المحلية ذات القيمة العالمية"، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير داخل منظومة الشركة؛ إذ تقوم "كوكاكولا هيلينك مصر" بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف: يوفر مصنع "كوكاكولا هيلينك" في مدينة العامرية بالإسكندرية أكثر من 210 فرص عمل، ويقام على مساحة 98 ألف متر مربع، ويضم 5 خطوط إنتاج تقوم بتصنيع 9 من العلامات التجارية الرئيسية للشركة.

ثم رئيس مجلس الوزراء خطوط الإنتاج الأخرى بالشركة، حيث أكد السيد/ "زوران بوغدانوفيتش"، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا هيلينك للتعبئة، أن الاستثمار في مصر يعكس رؤية طويلة المدى مبنية على الثقة في الاقتصاد المحلي وقدراته البشرية والصناعية.

وقال: "تُمثل مصر إحدى الركائز الاستراتيجية الرئيسية لأعمال كوكاكولا هيلينك على مستوى العالم، وتجسد استثماراتنا المتواصلة فيها ثقتنا الراسخة في قوة الاقتصاد المصري وما يمتلكه من مقومات نمو واعدة، فقد ضخت كوكا كولا هيلينك أكثر من 1.1 مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مع خطط لاستثمارات إضافية بقيمة 1.28 مليار دولار من عام 2026 حتى عام 2030".

وأضاف: "يأتي افتتاح خط إنتاج عبوات (PET) الجديد ليؤكد التزامنا طويل الأمد بدعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية والابتكار، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتمكين الكفاءات المصرية، ونعتبر مصر مركزًا استراتيجيًا للنمو والتوسع في القارة الأفريقية، ونؤمن بأن شراكتنا مع الدولة المصرية ستواصل تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة خلال السنوات المقبلة".

فيما عبر"عدنان توبتش"، مدير عام شركة "كوكاكولا هيلينك مصر" عن أن"هذا الاستثمار يعكس أهمية توطين الصناعة بأيد مصرية وكفاءة تشغيلية عالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق قيمة مضافة حقيقية، حيث يأتي هذا الاستثمار ضمن منظومة أوسع من التأثير الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة كوكاكولا في مصر؛ إذ تشير بيانات المنظومة في 2024 فقط لتوليد قيمة مضافة للاقتصاد المصري تُقدر بما يقرب لمليار دولار، وتوظّف 4900 فرد بشكل مباشر و تدعم ما يقرب من 64 ألف فرصة عمل عبر سلسلة القيمة لديها، بما يعكس تأثيرًا مضاعفًا واسع النطاق على سوق العمل".

وتسهم منظومة كوكاكولا في دعم نحو 0.27% من الناتج المحلي الإجمالي، و0.22% من إجمالي التوظيف الوطني، بما يعكس عمق التكامل بين الشركة والاقتصاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "كوكاكولا هيلينك مصر" تعد من أبرز الشركات الرائدة في قطاع تصنيع وتعبئة المشروبات في مصر؛ حيث تدير خمسة مصانع إنتاجية في مختلف أنحاء الجمهورية وتوظّف 4900 فرد يشكّلون قوة عملها المنتشرة، من خلال شبكة إنتاج وتوزيع وسلاسل قيمة واسعة، وتسهم الشركة في دعم أكثر من 64 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري.