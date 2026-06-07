رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى لمجمع الغرابلي الصناعي ببرج العرب الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 03:30 مساءً -

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، المرحلة الأولى لمجمع الغرابلي الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، التابع لشركة الغرابلي المتخصصة في الأعمال الهندسية المتكاملة وتصنيع الهياكل الفولاذية والحديدية.

وقال رئيس الوزراء، لدى وصوله إلى مجمع الغرابلي الصناعي بمدينة برج العرب، إن مشروعات الهياكل الحديدية أصبحت من المشروعات بالغة الأهمية، نظرًا للدور المحوري الذي تضطلع به في دعم مختلف القطاعات التنموية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن توافر صناعة قوية ومتطورة في هذا المجال يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، والصناعة، والنقل، والطاقة، بما يعزز جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صناعة الحديد والصلب تُعد إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية وتحقيق المستهدفات التي تتبناها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تلعب دورًا محوريًا في توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للعديد من القطاعات الصناعية والتنموية، بما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع.

وأضاف وزير الصناعة أن افتتاح هذه النوعية من المشروعات يمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق توطين الصناعات الثقيلة في السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني، ودعم جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى الأسواق الخارجية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد صبحي، مدير التشغيل ومدير مجمع الغرابلي الصناعي، الذي أوضح أن المجمع يقام على مساحة 315000 متر مربع، وتتجاوز الطاقة الإنتاجية له 100000 طن سنويًا ويعتمد على الحديد المحلي بنسبة كبيرة، كما يضم نحو 3000 عامل ومهندس وفني، مع خطط لزيادة القوى العاملة إلى 5000 خلال المراحل المقبلة.

وأشار مدير مجمع الغرابلي الصناعي إلى أنه يجري حاليًا تطوير شراكات استراتيجية مستقبلية مع كبرى الشركات الأوروبية والعالمية الرائدة مثل Trelleborg، Fiedor Group، Metal-Technik، Erciyas، Tabor؛ لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعة والتصدير للخارج.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من المجمع، أوضح المهندس أحمد صبحي أن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها اليوم تتضمن مصنع الهياكل المعدنية، الذي يُعد العمود الفقري لمجمع الغرابلي الصناعي ببرج العرب، حيث يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 100000 متر مربع وبطاقة إنتاجية استثنائية تتجاوز 100000 طن سنويًا من المصنعات والحديد.

وفي أثناء جولة رئيس الوزراء التفقدية بالمصنع، أضاف "صبحي": يتميز المصنع باعتماده على الحديد والصلب من الصناعة المحلية بنسبة كبيرة، مما يمكنه من لعب دور محوري كشريك استراتيجي في دعم وتغذية كبرى المشروعات القومية والتنموية في مصر؛ ومنها: مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومدينة أبوقير الجديدة "ميناء أبوقير"، ومشروع محور "القوس الغربي"، إلى جانب المساهمة الفاعلة في مشروعات تطوير قطاع "قناة السويس" والموانئ البحرية.

وأشار المهندس أحمد صبحي إلى أنه لضمان تلبية المتطلبات الهندسية لهذه المشروعات القومية، تم تجهيز المصنع، الذي يدار بواسطة 1,500 عامل وفني متخصص، بأحدث تكنولوجيا التصنيع عالميًا؛ حيث يمتلك أكبر ماكينة في مصر لتصنيع الكمرات الضخمة بأطوال تصل إلى 60 مترًا وارتفاع 3.5 متر، ودرافيل عملاقة لسمك حديد يصل إلى 130 مم، بالإضافة إلى ورشة خراطة متطورة للأقطار الكبيرة حتى 5 أمتار تخدمها أوناش علوية تصل قدرات رفعها إلى 110 اطنان، موضحًا أن هذه القدرات الفائقة مدعومة بأعلى الاعتمادات العالمية للجودة والسلامة والبيئة (ISO 9001, 45001, 14001) وشهادات ASME Stamps المتخصصة في تصنيع أوعيه الضغط والغلايات، مما أهّل المصنع أيضًا للتوسع الخارجي وتصدير منتجاته لأسواق عالمية.

وقال مدير المجمع إن المرحلة الأولى من مجمع الغرابلي الصناعي تشمل أيضًا مجمع ورش الصيانة وعمرات المحركات، منوهًا إلى أن ورش الصيانة تعتبر هي الأكبر في مصر من حيث المساحة، بإجمالي 50 ألف متر مسطح، وقوة عاملة تصل إلى 700 عامل وفني مدربين على تنفيذ أعمال الصيانة وعمرات الماكينات. وتقدر الطاقة الإنتاجية الشهرية لورش الصيانة بـ 20 عمرة محرك حتى 1 ميجا وات و10 عمرات تجديد شاملة و40 معدة إصلاحات عامة.

وأوضح أن المجمع يقدم خدماته للشركة وللغير على حدٍ سواء، لجميع القطاعات كالبناء، والطاقة، والصناعة وحتى الأعمال البحرية، مما يُعزز مكانة المجمع كشريك موثوق به في الصيانة الصناعية الشاملة، ومساهمته في خدمة المشروعات القومية.

وقال المهندس أحمد صبحي: تضم المرحلة الأولى كذلك مصنع الغازات الصناعية والطبية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 550 أسطوانة / يوميا، والتي تخدم احتياجات الشركة والاحتياجات الخارجية.

واستمع رئيس الوزراء أيضًا إلى شرح حول خطط إنشاء المرحلة الثانية لمجمع الغرابلي الصناعي، والتي تتضمن برامج الشراكة الصناعية؛ حيث أكّد المهندس معتصم الغرابلي، رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي والمدير التنفيذي، أن رؤية المجموعة في إنشاء المرحلة الثانية للمجمع الصناعي ببرج العرب ترتكز في المقام الأول على تطوير وتعميق الشراكات الصناعية؛ حيث جاءت هذه الخطوة بناءً على ضرورة صياغة "برامج الشراكة الصناعية" مع شركات أجنبية من أجل نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة نسبة الصادرات وتوفير فرص عمل، وتقام هذه الشراكات مع شركات: (Trelleborg،FiedorGroup،Metal-Technik ،Erciyas ،Tabor).

وأضاف "الغرابلي": تتطلع الشركة إلى صياغة آفاق تعاون جديدة من خلال دراسة شراكة استراتيجية مع شركة "تابور" البولندية، بخبرتها العريقة في قطاع السكك الحديدية؛ وذلك لتأسيس مصنع القاطرات وعربات السكة الحديد (GTRM). ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتوطين الصناعات الثقيلة، حيث يستهدف ضخ استثمارات تقديرية تتراوح بين 25 إلى 40 مليون يورو لتغطية احتياجات الأسواق الحيوية في مصر، والخليج، وأفريقيا بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 300 عربة سنويًا. كما تضع هذه الدراسة التصدير كركيزة أساسية بنسبة متوقعة تصل إلى 40%، مع المساهمة في خلق ما بين 300 إلى 500 فرصة عمل، على أن يُبنى المصنع وفقًا لأعلى معايير الجودة ومطابقة شهادات الاعتماد الدولية.

واشار إلى أنه مع النمو المستمر لسوق الجرارات الزراعية في مصر بمعدل يتراوح بين 2.9% و5% سنويا، تدرس الشركة تطوير شراكة استراتيجية مع شركة "ميتال تيكنك" البولندية العالمية لتصنيع الآلات الزراعية وآلات البناء، تماشيًا مع جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف: يستهدف المشروع المخطط له تلبية احتياجات أسواق مصر، والخليج، وأفريقيا، بحجم استثمار تقديري يتراوح بين 15 إلى 25 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية تصل الى 1000 جرار سنويًا مع وضع تطلعات تصديرية طموحة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز التنمية المجتمعية عبر توفير فرص عمل تتراوح بين 250 إلى 400 وظيفة.

وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده الأسواق المحلية والدولية في مشروعات الري، إلى جانب التوسع العملاق في الأعمال البحرية وإنشاء الموانئ، أفاد "الغرابلي" بأن الشركة تتجه نحو دراسة شراكة استراتيجية مع شركة "إرجياس" (Erciyas) التركية لتصنيع المواسير الملحومة حلزونيا، بأقطار ضخمة تصل إلى 3 أمتار وبطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تبلغ 50 ألف طن.

وأوضح أن هذا المشروع المستقبلي يهدف إلى فتح أسواق حيوية تشمل مصر، الشرق الأوسط، الخليج، وأفريقيا، بحجم استثمار تقديري يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو. كما تركز الخطط المبدئية على تحقيق قفزة تصديرية تصل إلى 50% من الإنتاج، بالتوازي مع دورها في دعم التشغيل عبر توفير فرص عمل متوقعة تتراوح بين 150 إلى 200 وظيفة.

كما استعرض المهندس معتصم الغرابلي المرحلة الثالثة والمتعلقة بالشراكات المستقبلية، موضحا أنها تشمل مصنع الفنادر البحرية؛ حيث تدرس الشركة تطوير شراكة مستقبلية مع شركة تريلبورج السويدية، وهي من الشركات الرائدة عالميا في تصنيع ألواح الحماية والوحدات المطاطية للأنظمة البحرية عالية الأداء؛ وذلك بهدف المساعدة في سد احتياج كافة مشروعات الموانئ سواء في السوق المحلىة أو للتصدير. وتشمل المنتجات المستهدفة الفنادِر البحرية وألواح الحماية لأرصفة الموانئ والمنشآت البحرية الاستراتيجية.

وفي ختام جولته التفقدية بمجمع الغرابلي الصناعي، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في استكمال وإنشاء مصانع المرحلة الثانية بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكدًا أن المنتجات المستهدف تصنيعها من خلال هذه المصانع تمثل أهمية كبيرة لتلبية احتياجات السوق المصرية، فضلًا عن دورها في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الإنتاجية في عدد من القطاعات ذات الأهمية.