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وزيرة الإسكان: محور اللواء عمر سليمان أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في تعزيز شبكة الطرق

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وزيرة الإسكان: محور اللواء عمر سليمان أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في تعزيز شبكة الطرق

وزيرة الإسكان: محور اللواء عمر سليمان أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في تعزيز شبكة الطرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 03:30 مساءً -  

في إطار جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع محور اللواء عمر سليمان؛ القوس الغربي للطريق الدائري بالمحافظة، وكان في الاستقبال المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

 

 

وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور اللواء عمر سليمان يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في تعزيز شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، حيث يربط بين طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، ومطار الإسكندرية الدولي، ومدينة برج العرب، والساحل الشمالي الغربي، بطول يبلغ 20 كيلومترا، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين الربط بين المحاور الرئيسية.

 

 

كما أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مواصلة التنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وتعزيز التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه المشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بمحافظة الإسكندرية، كونها واحدة من أهم القلاع الاقتصادية والتنموية في مصر.

 

 

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن هذا المشروع يمثل محورا مروريا حيويا لاستيعاب الكثافات المرورية المتبادلة بين طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولي الساحلي، بما يسهم في تخفيف الأحمال المرورية على طريق استاد برج العرب، مرورًا بمطار الإسكندرية الدولي، وتحقيق سيولة مرورية أكبر بالمنطقة.

 

 

بدوره، أوضح اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن المشروع تضمن إنشاء طريق مزدوج بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى وأكتاف جانبية، ويشتمل على 4 كباري علوية، وكوبريين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع، و5 كباري سطحية فوق المجاري المائية، فضلًا عن تنفيذ أعمال تغطية مصرف فلسطين بطول 2.3 كيلومتر، بما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويرفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالمنطقة.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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